После вмешательства прокуратуры в Ныде построят очистные сооружения Фото: pixabay.com

Надымская прокуратура проверила соблюдение законодательства при организации водоотведения в селе Ныда.

Было установлено, что на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения и система стоков, из-за этого сброс сточных вод осуществляется без надлежащей очистки, что приводит к негативному воздействую на окружающую среду.

В связи с этим городской прокурор внес главе поселения представление, в котором обязывал устранить нарушения, однако никаких действий не было предпринято. Далее последовало обращение в суд с исковым заявлением о строительстве канализационных очистных сооружений на территории села.

В итоге суд удовлетворил все требования. Их исполнение находится на контроле прокуратуры.

Напоминаем, что в таком же положении находятся жители сел Кутопьюганское и Нори Надымского района. После вмешательства прокуратуры канализационные очистные сооружения должны построить до 31 декабря 2021 года.