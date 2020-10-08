Надымская прокуратура добилась строительства канализации в двух селах Фото: pixabay.com

Надымская прокуратура проверила исполнение жилищного законодательства органами местного самоуправления.

Было установлено, что на территории сёл Кутопьюганское и Нори отсутствуют канализационные очистные сооружения и система стоков, а сброс сточных вод осуществляется без надлежащей очистки, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду.

В связи с этим главе села Кутопьюганское было внесено представление об устранении нарушений закона, однако ответных действий так и не последовало.

Тогда прокурор направил в суд исковое заявление, в котором обязывал местную администрацию построить на территории сёл канализационные очистные сооружения до 31 декабря 2021.

Суд полностью удовлетворил все требования, исполнение решения суда контролируется прокуратурой.