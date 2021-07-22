Житель Губкинского, изнасиловавший женщину в салоне авто, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Губкинский суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который надругался над своей подругой в ноябре 2020 года.

- Было установлено, что во время преступления обвиняемый находился в автомобиле со знакомой женщиной. В процессе общения он предложил ей вступить с ним в половую связь, но получил отказ. Не собираясь мириться с услышанным, северянин избил жертву, а затем изнасиловал, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге за свое преступление мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще один подобный случай произошел в Салехарде. Тогда пьяный мужчина, находившийся в гостях, зашел в комнату к спящей женщине и надругался над ней.

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