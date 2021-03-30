Пьяный салехардец избил и изнасиловал спящую женщину Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде завершили расследование уголовного дела в отношении 31-ленего местного жителя. Он обвиняется в избиении и надругательстве над женщиной. Преступление случилось 2 марта 2021 года.

По данным следствия, в тот вечер мужчина находился в гостях, где не стеснялся употреблять спиртное. Далее, разгоряченный спиртным, горожанин зашел в комнату, где спала потерпевшая. Сначала он избил женщину, а затем - изнасиловал.

Сейчас мужчина находится под стражей, а уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что ещё одно подобное преступление случилось в начале июля в Тарко-Сале. Двое подвыпивших жителей распивали алкоголь в компании новой знакомой. Перебрав со спиртным, они предложили женщине вступить с ними в половую связь, но получили отказ. Не собираясь мириться с услышанным, преступники затащили потерпевшую в дом и изнасиловали.