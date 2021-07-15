В Ноябрьске осудят педофила, который надругался над маленькой девочкой Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

- Было установлено, что 18 апреля мужчина увидел на детской площадке девочку, гулявшую в вечернее время. Воспользовавшись моментом, преступник совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и дожидается судебного заседания. Следствием собрано достаточно доказательств его вины.

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