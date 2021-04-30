«Наш чистый Новый Уренгой»: в городе запустили долгосрочный экологический проект Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое запущен долгосрочный экологический проект «Наш чистый Новый Уренгой». Его цель – не только санитарная очистка города от свалок, но и сохранение благоприятной экологической среды и внешнего облика города.

Проект объединит жителей города, организации и учреждения, а также органы власти для бережного отношения к природе и формированию эко культуры. Экологический марафон рассчитан на три года и предусматривает озеленение города.

Специалистами выдадут рекомендации по рекультивации и восстановлению экологии почв с применением органических материалов, посадке и уходу за деревьями, кустарниками, а также организацией газонов, обустройству вертикальных композиций и созданию цветников.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов объявил о старте эко проекта. А куратором проекта «Наш чистый Новый Уренгой» станет заместитель главы Оксана Мурашко.