Жителей Салехарда сводит с ума ночной шум, доносящийся со стройки моста и храма

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда жалуются на ужасный шум, который идет со стройки храма и моста. По словам горожан, звуки не утихают даже ночью. Пост об этом появился в местном паблике «Подслушано в Салехарде» сегодня, 20 июля.

- Жители города, которые проживают рядом со стройкой церкви и моста, вам не мешает шум?! Может кто подскажет, куда жаловаться? Ну нельзя же так шуметь ночью! Я все понимаю, стройка есть стройка, но совесть то тоже иметь надо! Не все работы можно выполнять ночью! Толи бурят, толи сваи бьют, стучат, колотят... Уровень шума, допустимый в ночное время суток, превышает 100%, - написал анонимный пользователь.

В комментариях большинство горожан поддержало земляка. Кроме того, по словам салехардцев, со стройки разлетается огромное количество песка.

- Песок летит в окна, просачивается сквозь стены дома. За все эти годы им можно было засыпать не одну детскую площадку. Какая-то песчаная пустыня, - возмущается Елена.

Позже на публикацию отреагировали представители администрации. Они сообщили, что направили в адрес застройщика требование о соблюдении режима тишины в ночное время.