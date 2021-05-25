В Салехарде готов фундамент под опоры моста на ул. Объездная

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство моста на участке дороги по ул. Объездная (от ул. Губкина до проспекта Молодежи). На сегодняшний день подрядная организация уже провела работы по устройству фундамента для опор моста и очистных сооружений. На заводе в Кургане изготавливаются части металлоконструкций.

- Далее предстоит работа по заливке железобетонных опор. После прибытия металлоконструкций - работа по их сборке и монтажу, а также строительство асфальтобетонного полотна автодороги, - рассказал начальник отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» города Роман Попов.

Напоминаем, что реконструкция ул. Объездная предусматривает расширение полос движения с двух до четырех. Планируемый срок завершения работ - 4 квартал 2021 года.