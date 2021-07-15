В Салехарде открылся инфекционный госпиталь, который обещали сдать еще в декабре

В Салехарде открылся инфекционный госпиталь на сто коек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Салехарде открылся инфекционный госпиталь на сто коек. На сегодняшний день в медучреждении уже лечатся несколько пациентов с легким течением болезни, сообщил региональный оперштаб.

Помощь людям будет оказывать персонал Салехардской окружной больницы. Врачи и медсестры уже готовы готов к работе на новом месте.

В госпитале предусмотрены: реанимационное, дезинфекционное и приемное отделения, административные и диагностические помещения, пищеблок и операционные. Также он включает 40 двухместных палат, 10 одноместных для маломобильных граждан и 10 для интенсивной терапии.

Напоминаем, что изначально медучреждение планировали сдать в декабре 2020 года, тогда объект был готово на 80 процентов. Однако открытие пришлось отложить по вине подрядчика.

Отметим, что к приему пациентов готовится аналогичный госпиталь на 200 мест в Новом Уренгое.