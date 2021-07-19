В Салехарде проверили готовность теплосетей по ул. Арктическая к зиме

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается проверка готовности теплосетей к отопительному сезону. На днях заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Анатолий Рогожников и главный инженер АО «Салехардэнерго» Евгений Федотов посетили котельную №35 и проверили, как ведутся работы по капитальному ремонту сетей на ул. Арктическая.

- По городу ведутся капитальные ремонты сетей тепловодоснабжения. Чтобы жители многоквартирных домов не испытывали неудобств, организованы временные трубопроводы. А с учетом перспективной застройки объектов теплопотребления, мощность котельной №35 будет увеличена в два раза, - сообщил Евгений Федотов.

Отметим, что за сезон АО «Салехардэнерго» планирует отремонтировать более 12 километров сетей теплоснабжения и водоснабжения.

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