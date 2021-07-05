Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Этим летом в Салехарде отремонтируют более 11 километров тротуаров. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- В городе продолжается ремонт дорог. Задействовано более 20 единиц техники и 120 рабочих. Основные работы ведется по улицам Чубынина, Ленина, Набережная, Почтовая, а также в микрорайоне Брусничный. Особое внимание уделено тротуаром, их общая протяженность - более 11 километров, - рассказал градоначальник.

Сейчас работы ведутся по улице Республики (от Подшибякина до Мира). Также дорожники трудятся на улицах Ямальская, Зои Космодемьянской и Броднева. Они устанавливают новые бордюры, обновляют асфальтовое покрытие и оборудуют съезды. Отметим, что некоторые из них пришлось перенести согласно схеме размещения пешеходных переходов.