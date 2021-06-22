За лето в Салехарде отремонтируют более 16 километров теплосетей

Фото: администрация Салехарда

Этим летом АО «Салехардэнерго» планирует привести в порядок 16,5 километра сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В ближайшее время начнутся работы по замене труб, а также ремонт тепловых камер и канализационных колодцев в жилых домах по улицам: Свердлова, Республики, Гаврюшина, Арктическая, Губкина, Зои Космодемьянской, Василия Подшибякина и Броднева.

Напоминаем, что в мае текущего года ресурсоснабжающая организация начала работу по прокладке централизованных сетей водоотведения на улице Почтовая. Параллельно по улице Маяковского ведутся сварочные работы в канализационных колодцах. Там же начнутся работы по прокладке сети водоотведения. Общая протяженность объекта - более 300 метров.

Также планируется провести капремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения городских котельных на улицах: Ленина, Сенькина, Зои Космодемьянской, Арктическая, Полярная, Броднева и Мирюгина.

Кроме того, за лето управляющие компании и ТСЖ выполнят промывку и опрессовку систем теплоснабжения в многоквартирных домах.