Коронавирус на Ямале. Последние новости на 15 июля 2021 года: вечеринка для привитых

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, которая подразумевает соблюдение различных ограничений, в том числе и на массовые мероприятия. Однако управления по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска решило порадовать горожан, организовав вечеринку, при этом не нарушая запрет. Главное правило для посетителей - быть привитыми от COVID-19. Пати назначено на декабрь, чтобы к тому времени его смогло посетить как можно больше ноябрян.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 114 человек, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 41 496 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 675 ямальцев, 71 находится в тяжелом состоянии, 33 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 483 человека.