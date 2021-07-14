Фото: УДСМ I Ноябрьск

В Ноябрьске пройдет вечеринка для привитых от коронавируса. Информация об этом размещена в официальной группе управления по делам семьи и молодежи администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Вактивируй иммунитет и приходи на самую мощную вечеринку этого года! Звездный хедлайнер и розыгрыш сочных подарков на безопасном супермегаденсе - пати «VАктивация 4.0», - говорится в сообщении.

Сама вечеринка состоится 5 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» (сейчас там находится прививочный пункт). Попасть на нее могут ноябряне от 18 до 35 лет, поставившие оба компонента вакцины с 1 июля до 1 ноября. После прохождения вакцинации нужно прийти в пункт «VАктивации» в центре «Современник», показать сертификат и получить ТИКЕТФ с порядковым номером, который позволит пройти на вечеринку.

Кстати, при потере ТИКЕТа его можно с легкостью восстановить все в том же пункте «VАктивации».