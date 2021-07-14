Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 июля 2021 года увеличилось на 114 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 114 человек. С начала периода количество заболевших достигло 41 496.

Из общего числа болеющих 675 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 71 из них - в тяжелом состоянии, 33 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 443 человека.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 442. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 99 заражений COVID-19, за весь период - 35 054.

Выздоровели за последние сутки 95 человек, с начала пандемии - 39 612.

За последние сутки в России выявлено 23 827 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 552 (10,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 857 002 случая в 85 регионах. Излечилась от коронавируса 21 269 человек, с начала пандемии - 5 257 483. Также за сутки зафиксировано 786 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 145 278 человек.