Пьяный салехардец до смерти забил гостью во время застолья Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде расследуют уголовное дело, совершенное местным жителем. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Преступление произошло в одном из домов по ул. Ангальский Мыс. В тот вечер компания местных жителей распивала алкоголь. Позже между хозяином квартиры и его гостьей произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину. Потерпевшая скончалась на месте от полученных телесных повреждений, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, подобные преступления на Ямале не редкость. Так, в Лабытнанги мужчина до смерти забил возлюбленную, а еще один житель окружной столицы убил соседа гвоздодером. В обоих случаях преступники были пьяны.