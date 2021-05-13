Пьяный салехардец до смерти забил соседа гвоздодером Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Все началось с того, что 10 мая в полицию обратилась женщина, у которой пропал муж. В итоге сотрудники установили, что накануне - 8 и 9 мая мужчина употреблял алкоголь с соседом в гараже. Тело пропавшего со следами криминальной смерти было обнаружено внутри.

Оказалось, что между хозяином гаража и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый удил мужчину гвоздодером по различным частям тела. Далее он оставил избитого соседа в гараже и ушел домой. Вернувшись вечером, он обнаружил мужчину без признаков жизни. После этого обвиняемый убрал следы застолья и решил пока не трогать тело. На следующий день, увидев во дворе сотрудников полиции, мужчина скрылся, однако вскоре был задержан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.