«Был в пьяном угаре»: житель Лабытнанги до смерти забил возлюбленную

Житель Лабытнанги до смерти забил возлюбленную Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги задержали местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Все началось с того, что 25 марта в квартире по ул. Деповская обнаружили тело 48-летней женщины. Далее следователи восстановили картину случившегося: накануне, 23 марта, сожитель погибшей - ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил возлюбленную.

- В результате полученных телесных повреждений у женщины возник травматический шок, который явился причиной ее смерти, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве сообщили, что обвиняемый активно сотрудничает со следствием. Он наглядно показал на месте происшествия, как избивал женщину. Расследование уголовного дела продолжается.

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