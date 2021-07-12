В Надыме начался ремонт двора по ул. Кедровая, жители которого жаловались главе города

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме продолжается благоустройство территорий. Несколько дней назад начался ремонт во дворе дома №8 по улице Кедровой. По словам главы города Дмитрия Жаромских, решение преобразить территорию было принято после встречи с жителями микрорайона.

- При разработке проекта учитывались все пожелания надымчан. Работы будут проходить в два этапа. Первый реализуют уже в этом году, а второй запланирован наследующий, - сообщил градоначальник.

Проект предусматривает расширение проезда и укладку новых плит, а также обустройство подпорной стены и лестничного марша с соблюдением всех требований для передвижения маломобильных граждан.

На данный момент уже проведен демонтаж старых плит - рабочие приступают к следующему этапу.

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