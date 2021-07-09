Глава Надыма проверил готовность школ к учебному году

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Глава Ныдымского района проверил готовность городских школ к новому учебному году. Сейчас в учреждениях идет ремонт, который должен завершиться к концу августа.

Так, в школах №3 и 5 рабочие заняты ремонтом потолков и пола, заменой кабеля и дверных блоков в классах и коридорах. Кроме того, в школе №3 заменят сантехнику, а в школе №5 полностью обновится актовый зал.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

- Обратил внимание на обустройство дворов и фасадов зданий. В каждом школьном дворе должно быть чисто, комфортно и уютно - это моя принципиальная позиция. Дал соответствующие поручения, - рассказал глава района Дмитрий Жаромских.

Также в городе идет ремонт дорог. Специалисты трудятся сразу на нескольких участках. Горожан просят отнестись с пониманием к возникшим неудобствам.