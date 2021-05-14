Глава Надымского района обсудил благоустройство двора по ул. Кедровая с местными жителями

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских встретился с жителями одного из домов на ул. Кедровая, чтобы обсудить благоустройство внутридворовой территории: строительство парковки, детской площадки, ремонт дороги и озеленение участка.

- Вместе с коллегами рассказали жильцам, какие работы мы можем начать уже в этом году. Предложил встретиться еще раз для обсуждения будущего проекта - нам важно учесть все пожелания жителей, - отметил руководитель.

Также был затронут ряд других вопросов, волнующих граждан. Все они получили ответы. Кроме того, в некоторых случаях были назначены ответственные лица для дальнейшей работы с каждым из обратившихся.

В конце встречи Дмитрий Жаромских поблагодарил всех собравшихся и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между властью и жителями.