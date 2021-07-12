На рейсах авиакомпании «Ямал» начали выдавать игровые наборы юным пассажирам

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

На рейсах авиакомпании «Ямал» началась выдача игровых наборов юным пассажирам. Они предназначены для детей до 12 лет. Соответствующее решение принял губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе недавней встречи с активными ямальскими родителями.

Игровые наборы будут выдавать с 12 июля по 30 сентября всем маленьким пассажирам прямых рейсов в южные города. Сейчас на эти направления продано 8 427 билетов.

- Дети до двух лет смогут поиграть в полете с мягкой книжкой, а в набор для пассажиров постарше входят несколько предметов: сумка-рюкзак, в которой находятся книжка-раскраска, карандаши, точилка, пазл, настольная игра и набор наклеек, - рассказал губернатор.

По итогам прошлого года перелеты по южным направлениям совершили 9 799 детей до 12 лет. Среднее время в пути составляет около пяти часов, а игровой набор позволит провести это время весело и с пользой.

Отметим, что льготными путевками в 2021 году обеспечены более 5 тысяч маленьких ямальцев. Основные траты по ним берет на себя округ, родители оплачивают только проезд до лагеря.

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