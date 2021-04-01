На Ямале многодетные семьи приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов

Фото: правительство Ямала

Многодетные ямальские семьи приобрели 22 тысячи льготных авиабилетов за два года действия программы поддержки. Ее реализация началась 1 апреля 2019 года. Согласно правилам, дети от 2 до 18 лет могут полететь к месту отдыха и обратно по льготному тарифу в размере 2 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что с 2020 года по решению губернатора льготным перелетом также могут воспользоваться ребята из многодетных семей в возрасте до 23 лет (кроме вступивших в брак), которые учатся на очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях страны. Льгота распространяется на все рейсы, выполняемые авиакомпанией «Ямал», в том числе и на новые южные направления.

- Воспользоваться льготным перелетом можно один раз в год «туда-обратно» по прямому маршруту. Данная программа отлично себя зарекомендовала. Мы считаем, что это хорошее подспорье для многодетных семей. Множество положительных отзывов подтверждают это, - рассказал директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Для покупки билета не нужно предъявлять никаких справок. Система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.

Узнать информацию о рейсах, а также приобрести билеты можно в кассах продаж и на сайте авиаперевозчика АТК «Ямал».