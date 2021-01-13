Авиакомпания Ямал открыла продажу субсидированных билетов на южные направления. Вылеты доступны из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска и Салехарда в Сочи и Симферополь.В числе новых рейсов на юг перелеты из Ноябрьска в Сочи, а также из Надыма в Сочи и Симферополь. Их открыли в 2021 году. С такой просьбой жители обращались к губернатору Дмитрию Артюхову в ходе его поездки по округу. Теперь ямальцы смогут лететь в отпуск без пересадок.Стоимость субсидируемого билета на взрослого составляет 9 900 рублей, для детей до 12 лет на билет действует скидка 50 процентов, детям до двух лет без предоставления места - бесплатно.-Мы провели отбор среди авиаперевозчиков. На новых южных направлениях с начала мая по конец сентября пассажиров будет перевозить авиакомпания «Ямал». Рейсы планируется выполнять один раз в неделю. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании и в кассах продаж. Авиабилеты на субсидируемые направления являются «возвратными» и предусматривают бесплатный провоз багажа до 20 кг на одного пассажира, - рассказал и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.Также в 2021 будет сохранена мера поддержки многодетных семей: они по-прежнему смогут приобрести билеты на все направления по сниженной стоимости - в размере 2 500 рублей. Льгота распространяется на все рейсы авиакомпании «Ямал», в том числе и на новые южные направления.В 2021 году округ субсидирует авиаперелеты по 34 межрегиональным маршрутам, это на четыре маршрута больше, чем в прошлом году. Помимо трех новых южных направлений планируется запуск рейсов по маршруту Красноселькуп-Тюмень.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жители Красноселькупа смогут летать в Тюмень и Салехард три раза в неделю. Воздушные направления запустят в этом году (подробнее)