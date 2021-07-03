В Ноябрьске временно не прививают от коронавируса

Новое поступление панируется в начале следующей недели Фото: Мария Толстихина

В Ноябрьске временно прекратили проведение вакцинации COVID-19. Причиной тому послужило его отсутствие. Новое поступление препарата панируется в начале следующей недели.

Жителей, которые заранее записывались на прививку, вакцинируют в плановом порядке. Процедуру проведут в городской поликлинике. Тем, кто хочет привиться, нужно записаться в лист ожидания.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 24 439 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 5 585 799 россиян. Из них более 5 млн человек выздоровели, 137 262 пациента скончались (697 за сутки).