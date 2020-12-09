В Новом Уренгое расследуют смерть рабочего на строительной площадке в ПМК-9 Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Было установлено, что 29 ноября двое сотрудников АО «Мостострой-11» занимались строительством путепровода и транспортной развязки на пересечении железной дороги в районе ПМК-9 Нового Уренгоя. В тот день мужчины работали на высоте - проводили очистку металлических конструкций от абразивного материала, при этом они не использовали средства индивидуальной защиты. В какой-то момент деревянный пол подмостей провалился и бетонщики упали вниз. Один из них получил тяжкие повреждения, а второй - скончался.

В настоящее время следствие устанавливает виновных, не обеспечивших безопасность рабочих, также проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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