В Новом Уренгое вновь заработал пункт вакцинации во дворце спорта «Звездный»

В Новом Уренгое вновь открылся пункт вакцинации во дворце спорта «Звездный» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новом Уренгое вновь открылся пункт вакцинации во дворце спорта «Звездный». Он работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 14:00, сообщили в городской администрации.

Недавно в газовую столицу поступило 3 800 доз препарата Спутник V. Он уже распределен между прививочными пунктами и предназначена для тех, кто заранее записался на вакцинацию.

Записаться в лист ожидания можно по телефону 122, через портал Госуслуг или Единую электронную регистратуру ЯНАО. Собираясь на прививку важно помнить, что первый этап вакцинации проводится до 14:00, а второй - в порядке «живой» очереди с 14:40.

Напоминаем, что в городе работают еще три пункта: в ГДК «Октябрь», поликлинике №2 и ТРЦ «Солнечный».

Посмотреть полный список пунктов вакцинации в других городах можно здесь.