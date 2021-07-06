Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новый Уренгой поступило 3 800 доз вакцины от коронавируса (Спутник V). Как сообщили в городской больнице, препарат уже распределен между прививочными пунктами и предназначена для тех, кто записался на вакцинацию.

- Пройти процедуру можно только по предварительной записи. Это позволяет организовать процесс, минимизируя риски распространения коронавируса и экономит время, - рассказали в Ноябрьской ЦГБ.

Записаться в лист ожидания можно несколькими способами: по номеру 122, через электронную регистратуру, на портале госуслуг.

Сейчас в городе работают три прививочных пункта: в ГДК «Октябрь», поликлинике №2 и ТРЦ «Солнечный».

Кстати, на данный момент прививку от коронавируса сделали 22 960 человек, 17 903 - полностью завершили иммунизацию.