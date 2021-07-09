Ремонт гимназии в Лабытнанги может затянуться из-за коронавируса

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжается ремонт гимназии. По сообщению главы города Марины Тресковой, работы должны завершиться к сентябрю, если не помешает коронавирус, но, в любом случае, объект будет сдан в этом году.

Осмотреть ход ремонта градоначальница отправилась вместе с директором департамента образования Мариной Кравец, которая прибыла в горд.

На данный момент уже выполнен монтаж систем тепловодоснабжения и канализации, завершается ремонт фасада. Ведется благоустройство прилегающей территории, наладка системы вентиляции, монтаж электросетей и отделка помещений.

- Это будет современная, «умная школа». Ребята будут гордиться Гимназией, и она станет ещё одной достопримечательностью города, - отметила Марина Кравец.

Кроме того, неподалеку от здания идет ремонт ул. Школьная - одной из самых востребованных в Лабытнанги. Комплексное благоустройство позволит заметно преобразить город и сделать его удобным для жителей.