Директор департамента образования ЯНАО отправилась в рабочую поездку по региону

Фото: департамент образования ЯНАО. Сейчас во многих учреждениях идет ремонт.

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец отправилась в рабочую поездку по муниципалитетам.

Так, в Пуровском районе она посетила школы-интернаты Самбурга и Тарко-Сале, а также Тарко-Салинский колледж, ознакомилась со строящимися детскими садами по ул. Солнечной и ул. Строителей и проверила ход капитального ремонта в средней школе №1 поселка Уренгой.

Фото: департамент образования ЯНАО. Одна из школ.

Сегодня, 9 мая, Марина Кравец работает в Тазовском районе. Она осмотрела школу-интернат в селе Находка и районном центре. Отметим, что в Тазовской школе-интернате идет ремонт. Также руководитель ознакомилась с тем, как продвигаются работы в средней школе и детском саду «Белый медвежонок» села Газ-Сале.

Завтра, 10 июня, Марина Кравец осмотрит в Новом Уренгое недавно открытые детсады в мкр. Радужный и Тундровый, а также проверит ход работ в строящемся детском саду на 300 мест. Его ввод запланирован на начало августа.

А 11 июня, в день проведения ЕГЭ по физике для 11-классников, Марина Кравец будет работать на ППЭ школы №3. Там сдавать физику собрались 73 школьника.