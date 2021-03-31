Фото: дороги Ямала, соцсеть ВКонтакте

В Лабытнанги капитально отремонтируют четыре дорожных участка, из них два по улице Школьная (в границах улиц Обская - Первомайская) и от улицы Дзержинского до улицы 40 лет Победы.

- Улица Школьная - одна из самых востребованных, по ней ездят автобусы. Важно и то, что здесь находятся учреждений социальной сферы, которые посещают дети: школа №3, Гимназия, Детская школа искусств и ее художественное отделение, а также спорткомплекс «Снежный», - рассказал директор пассажирского автотранспортного предприятия «Север» Евгений Шестаков.

Еще один важный участок - дорога, ведущая в микрорайон Обской. Рабочие заасфальтируют и установят освещение на участке от АЗС до объездной дороги - без малого 2 километра.

Также приведут в порядок дорогу, ведущую в микрорайон Геофизики. Капитальный ремонт охватит участки по улицам Северная и Рабочая.