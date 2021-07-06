Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершился ремонт новой модельной библиотеки. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Ремонт завершен, техника поступила, ожидаем доставку мебели. В сентябре откроем «Точку притяжения» для юных читателей и их родителей. К этому событию обновим и фасад здания, - рассказал градоначальник.

На первом этаже будет организовано пространство для выставок и небольшая кофейня, а второй этаж станет настоящей творческой мастерской с самыми современными технологиями. Здесь можно будет и почитать, и проводить различные мастер-классы, организовать видеостудию и многое другое. Будет пространство и для самых маленьких горожан.

Также пополнился книжный фонд, в том числе и энциклопедиями с опцией 4D - с помощью смартфона картинки в книге оживают и становятся объемными.

Отметим, что проект библиотеки детского и семейного чтения стал обладателем федерального гранта в рамках национального проекта «Культура».

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