В Салехарде откроется модельная библиотека

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится модельная библиотека. Ее откроют в здании библиотеки детского и семейного чтения, в котором скоро начнется ремонт.

- Модельная библиотека получит современное техническое оснащение: компьютерное оборудование, электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки, - рассказала заместитель директора библиотеки детского и семейного чтения города Елена Анисимова.

Также она добавила, что каждая книга получает RFID-метку, благодаря чему читатель сможет оформить ее выдачу через станцию самообслуживания.

При этом библиотека продолжает обслуживать читателей. Сейчас она временно переехала в детскую школу искусств.

Посетителей ждут по адресу: ул. Республики, 40. Часы работы: в будни с 09:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00, воскресенье - выходной.