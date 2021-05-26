К началу учебного года на Ямале модернизируют пять библиотек

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается модернизация библиотек. Речь идет об учреждениях в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Ямальском и Красноселькупском районах. Внутри помещений идет ремонт, поставляется оборудование и мебель. Посетить обновленные библиотек можно будет в конце августа.

Так, в Панаевской библиотеке завершены работы по текущему ремонту в соответствии с дизайн-проектом, получена часть современного оборудования, а книжный фонд пополняется новой литературой с учетом опроса жителей поселка. Уже в июне в сельской библиотеке появится стол для рисования песком, интерактивный пол и глобус.

В модельных библиотеках Салехарда и Нового Уренгоя ремонтные работы близятся к завершению.

Салехардская библиотека детского и семейного чтения будет оформлена в тонах северного сияния. Здесь будут созданы пространства для раскрытия талантов ребенка и вовлечения в игровой процесс родителей.

В новоуренгойской библиотеке дизайн пространства связан с темой путешествий. Тут появятся новые комфортные зоны для чтения, уже поставлена новая мебель, смонтирован подиум и выполнено зонирование пространства.

Преобразится и главная библиотека в селе Красноселькуп. Там уже получена партия современного оборудования: от экранов с электроприводом до интерактивных флип-чартов. В ближайшее время, с началом навигации, поступит удобная дизайнерская мебель.

Также преобразования коснулись и модельной библиотеки мкр. Железнодорожников в Ноябрьске. Там появятся новые комфортные зоны, соответствующей тематике: «Зона информативного ожидания», «Книжно-полезные пути», «Книжный плацкарт», «Booking-касса», «Зона встреч и общения», «Зона VIP: Визуально Интерактивная Площадка» и другие.