В Салехарде ремонтируют фасад здания «Сияние Севера»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается благоустройство сквера у «Сияния Севера» и ремонт фасада здания. Напоминаем, что дизайн-проект обновленной территории был скорректирован с учетом пожелания горожан.

- Добавили пространство для прогулок и катания на велосипедах и самокатах. Также салехардцы неоднократно обращали внимание на необходимость привести в порядок фасад здания торгового центра, - рассказал глава города Алексей Титовский.

В настоящее время подрядная организация занята нанесением штукатурки, затем предстоит еще один выравнивающий слой и покраска здания.

- Работы планируется завершить осенью этого года. Уверен, получится отличное место для досуга горожан, - добавил градоначальник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Салехардских «муксунов» вернут на прежнее место после реставрации. Они займут центральное место в обновленном сквере (подробнее)