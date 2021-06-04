Салехардских «муксунов» вернут на прежнее место после реставрации

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Глава Салехарда Алексей Титовский показал предварительный проект сквера у здания «Сияние севера».

- Вместе с коллегами и дизайнерами обсудили декоративные элементы, которыми предлагается украсить объект. Место знаковое, потому хотим наполнить его нашим северным колоритом, - отметил градоначальник.

Согласно проекту, центральным украшением площади станет скульптура северного сияния. Ее конструкция будет состоять из металла и переливаться бликами на солнце, а в темное время она будет светиться благодаря декоративной подсветке. Также в проекте предусмотрены места для отдыха и дополнительное освещение.

- Безусловно, многих волнует судьба «муксунов», которые украшали фонтан. Вы часто спрашиваете об этом в сообщениях. Они будут отреставрированы и займут центральное место в сквере. Возможно, к компании из двух «серебряных» рыб добавится и третья для гармоничной композиции, - добавил Алексей Титовский.