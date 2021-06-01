В Салехарде приступили к ремонту здания «Сияние Севера»

Фото: администрация Салехарда

В салехардском здании бытовых услуг «Сияние Севера» начался ремонт фасада и внутренняя отделка помещений в местах общего пользования. Также предусмотрена замена оконных блоков, систем теплоснабжения и водоснабжения. Планируется, что ремонт займет три месяца

Напоминаем, что решение о ремонте здания было принято в связи с обращением арендаторов к главе города Алексею Титовскому.

- Этим летом будут полностью заменены двери, отремонтировано крыльцо и коридоры, обновлен фасад. Что немаловажно, заменим сети теплоснабжения и водоснабжения, - отметил в своем аккаунте градоначальник.

Кроме того, началась реконструкция и на площади возле здания. Подрядная организация уже демонтировала фонтан, световое оборудование и тротуар, произведено выравнивание территории для укладки тротуарной плитки.