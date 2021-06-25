Вакцинированные салехардцы получат скидку на посещение спорткомплекса «Северный характер»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла встреча главы города Алексея Титовского с представителями предпринимательского сообщества. Участники обсудили меры профилактики распространения коронавируса.

Так, по словам градоначальника, сейчас в города складывается напряженная эпидобстановка, а потому необходимо более жестко подходить к соблюдению посетителями и клиентами мер безопасности.

- Наша общая задача - не допустить роста заболеваемости. Необходимо не только следить за соблюдением профилактических мер, но и обратить внимание на вакцинирование ваших работников, - обратился глава города к представителям бизнеса.

Также он отметил, что с 1 июля и до конца года для всех привившихся будет действовать скидка в размере 10% на услуги спортивного комплекса «Северный характер». Кроме того, продолжается акция «Ямал привит».

В завершение встречи глава города напомнил о необходимости активнее и чаще проводить дезинфекцию в помещениях и общественном транспорте.