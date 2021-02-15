Салехардский спортивный центр «Северный характер» отметил первый юбилей

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

Год назад в Салехарде открылся прекрасный и современный спортивный центр «Северный характер».

За это время его успели посетить более 600 горожан или 27 201 раз. Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Артюхова здесь есть все условия для занятий боксом, тхэквондо, вольной борьбой, кроссфитом, сайклингом и другими видами спорта.

Также в «Северном характере» проходят спортивную подготовку юные воспитанники школ «Старт» и «Фаворит». Появилось новое спортивное отделение - самбо, где занимаются более ста детей.

-Сам с удовольствием посещаю «Северный характер», когда позволяет время. Нередко присоединяются и мои коллеги. От всей души поздравляю коллектив центра, спортивных школ с такой небольшой, но серьезной отметкой в истории, как первый год работы! Желаю спортивных достижений, побед и всегда получать удовольствие от занятий в современных, комфортных условиях, - сообщил глава города Алексей Титовский.