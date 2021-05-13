На Ямале стартовал розыгрыш подарков среди привитых от коронавируса

На Ямале разыграют призы среди привитых от коронавируса. Акция, призванная увеличить число желающих записаться процедуру, уже стартовала. Ее условия весьма просты.

Чтобы попытать удачу, нужно пройти два этапа вакцинации от коронавируса, зарегистрироваться на сайте япривит.живёмнасевере.рф, получить код в смс-сообщении и следить за ходом розыгрыша.

Шанс получить подарки есть у каждого, кто поставил вакцину в ЯНАО с начала прививочной кампании и до 1 июля. Место постоянной регистрации участника не имеет значения.

Розыгрыш пройдет 1 и 15 июня, 1 июля 2021 года, победителей выберет генератор случайных чисел.

Отметим, что вакцинация от коронавируса на Ямале продолжает набирать обороты. На сегодняшний день привито 68 212 жителей округа, второй компонент получили 44 558 человек. По итогам прививочной кампании округ в очередной раз вошел в пятерку лидеров-регионов России по темпу вакцинации.