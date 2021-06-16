Глава Лабытнанги посетила учреждения соцсферы, в которых идет капремонт

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова посетила вместе со своей командой учреждения социальной сферы, где сейчас идет капитальный ремонт.

Самые масштабные работы ведутся в Гимназии. Там уже заменены окна, смонтированы вентиляция, сети электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, также идет отделка помещений и фасада.

- Мы оценили масштаб благоустройства территории Гимназии. Скоро начнут возводить спортивную и игровую площадки, - сообщила градоначальница.

Кроме того, продолжается работы в спорткомплексе «Северный характер». Его готовность составляет 85 процентов. Сейчас рабочие заняты укладкой уникального покрытия, привезенного из Венгрии. Оно соответствует всем международным стандартам.

Также в городе идет ремонт здания, куда переедет реабилитационный центр «Жизнь». Он откроется по адресу: ул. Школьная, 23/б.

- В целом темпы ремонтов радуют. Надеемся в сентябре перерезать красные ленты в ходе открытия этих объектов, - добавила Марина Трескова.