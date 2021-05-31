В Лабытнанги спорткомплекс «Северный характер» готов на 80 процентов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжается ремонт спортивного комплекса «Северный характер» (бывший крытый каток «Кристалл»). Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка и монтаж фасада под общую стилистику. Готовность составляет 80 процентов.

- Объект будет многофункциональным. На месте, где намораживали лед, расположатся площадки для волейбола, баскетбола и скалодром. Строители готовят пол для укладки специального покрытия, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также она уточнила, что будет оборудован настоящий боксерский ринг и помещения для единоборств. Кроме того, появятся отдельные зоны для шахматистов и кроссфита.

Отметим, что открытие спорткомплекса стало возможным благодаря поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова.