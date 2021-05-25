В Лабытнанги продолжается ремонт здания, куда переедет реабилитационный центр «Жизнь»

Фото: личная страница Марины Трековой в соцсетях

Этим летом в Лабытнанги завершится масштабный ремонт в здании, где будет располагаться реабилитационный центр «Жизнь». Открытие состоится ко Дню города.

- Работы идут в хорошими темпе. Подрядчик ООО ПК «Тракт» полностью произвел демонтажные работы, уже обустроен черновой пол, выполнен монтаж системы вентиляции, заменена электропроводка. Продолжаются внутренние отделочные работы в помещениях, - рассказала глава города Марина Трескова.

Напоминаем, что деньги на ремонт выделил глава региона Дмитрий Артюхов. С такой просьбой к нему обратилась лидер городской общественной организации Яны Будыгина. Также муниципалитет помог с помещением: квадратные метры предоставлены в самом центре города - в здании, где раньше располагалась химчистка.