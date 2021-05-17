Летом в Салехарде высадят более 48 тысяч цветов

Фото: администрация Салехарда

За предстоящее лето в Салехарде высадят 48 647 цветущих растений. Заниматься посадкой саженцев будет ООО «Научно-производственное предприятие «Ямальская аграрная наука».

Красивые цветники появятся возле памятников, скульптурных композиций и в городских скверах, а яркие цветочные клумбы и вазоны украсят территорию города.

- В теплицах уже приступили к выращиванию петуньи, агератума, цинерарии приморской, бархатцев, львиного зева, фиалки гибридной, бегонии, сальвии и шалфея. Это те цветы, которые хорошо приживаются в нашем климате, - рассказал заведующий сектором по озеленению города МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Широнов.

Первая высадка цветов состоится 20 июня - после того, как установится теплая погода.