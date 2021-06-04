Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. За это время трассу приведут в порядок.

На Ямале закрыли ключевую дорогу между Надымом и Салехардом. Проехать по ней можно будет не раньше августа. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- В связи с проведением работ на автодороге Надым-Салехард (участок между 1 060 и 1 246 километрами) вводится полное прекращение движения транспорта до 1 августа 2021 года, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, после открытия дороги будет действовать ограничение по осевым нагрузкам - до 1 октября. Это необходимо для того, чтобы сохранить трассу в пригодном состоянии.

Напоминаем, что ранее дорогу собирались закрыть лишь до 12 июня, а после - ввести ограничения на проезд.

Торжественное открытие трассы состоялось в декабре прошлого года. Она соединила западную и восточную части округа, связав столицу региона с основной сетью дорог. Время в пути между городами сократилось в три раза - с 15 до 5 часов.