На Ямале открылся круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард

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На Ямале состоялась церемония открытия круглогодичного проезда по дороге Надым-Салехард. Трасса соединила западную и восточную части округа, связав столицу региона с основной сетью дорог.

Разработка проекта началась в 2005 года, а само строительство - в 2011 году. За девять лет было проложено 344 километра, сооружены 53 моста и 46 оленьих переходов. Строительство осложняла болотистая местность, для отсыпки и асфальтобетонной смеси потребовалось более миллиона самосвалов грунта, также уложено четыре миллиона квадратных метров щебня. В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2 тысяч специалистов и более 300 единиц техники.

-Наша компания построила 76 километров от Надыма в сторону Салехарда. Из них 68 километров сейчас в асфальтовом исполнении. Сотни человек трудились здесь круглые сутки, чтобы сдать объект в указанные сроки, - рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Уренгойдорстрой» Виталий Дмитриев.

Напоминаем, что 183 километра трассы пока останутся в щебеночном покрытии. Это необходимо для мониторинга состояния грунта в условиях таяния мерзлоты. За несколько лет, пока дорога устоится, специалисты подберут наиболее оптимальный способ укладки покрытия.

Ранее на участке между Надымом и Салехардом в холодное время года действовал зимник, а в межсезонье и летний период движение автомобилей прерывалось. Теперь проезд стал круглогодичным. Время в пути между городами сократилось в три раза - с 15 до 5 часов.

За содержанием трассы будут следить три организации.