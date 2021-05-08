На Ямале до 12 июня ограничат движение по трассе Салехард – Надым. Фото - yanao.ru.

С 12 мая 2021 года на участке 1160-1190 км автомобильной дороги Надым-Салехард будет ограничено движение до 12 июня. На дороге запланировано активное продолжение работ. Здесь организуют проезд для автомобилей с социально значимыми категориями товаров, в частности, продуктами питания и лекарственными препаратами.

– Для сохранности автомобильных дорог в весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов, вызванной переувлажнением, на территории всего округа традиционно со 2 мая введены временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств. На участке Надым-Салехард эти ограничения будут продлены до 1 октября 2021 года, – сообщили в Правительстве Ямала.

Отметим, что с приказом можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.