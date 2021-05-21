В Ноябрьске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге расселенных домов

В Ноябрьске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге пяти расселенных домов в ночь с 17 на 18 мая. Им оказался местный житель 1984 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

- По данному факту организована проверка. После ее окончание будет принято процессуальное решение, - сообщили в ноябрьском отделении полиции.

Напоминаем, что после случившегося власти приняли решение организовать патрулирование всех расселенных домов. Этим займутся структурные подразделения администрации города дружинники и казаки.