В Ноябрьске за ночь сгорели пять расселенных домов

Фото: МЧС России по ЯНАО. Погибших и пострадавших нет.

У ноябрьских спасателей выдалась жаркая ночь: с 17 на 18 мая в городе сгорели сразу пять расселенных домов.

Сообщение о первом пожаре поступило в 23:37 минут. Огонь охватил дом по ул. 60 лет СССР. Однако спасателям удалось потушить пламя буквально за час. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Через несколько минут раздался новый вызов. На этот раз загорелся дом по ул. Советская. Когда пожарные прибыли на место, строение полыхало по всей площади - ориентировочно 700 квадратных метров.

В ходе тушения поступает новый вызов: горел нежилой дом по ул. Энтузиастов, а затем, около часа ночи, еще два пожара произошли расселенных домах по ул. Советская.

- К счастью, все пожары произошли в расселенных домах, поэтому погибших и пострадавших нет, угроза рядом стоящим объектам также отсутствовала. Не менее важным является и то, что в момент тушения не произошло пожаров в жилых домах или иных происшествий, где людям действительно понадобилась бы помощь, - отметили в МЧС России по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что по предварительным данным все пять пожаров произошли из-за поджога