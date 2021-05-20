Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске началось патрулирование расселенных домов структурными подразделениями администрации города, дружинниками и казаками. Напоминаем, что такое решение принял глава города Алексей Романов из-за пяти пожаров, которые случились в нежилых домах за одну ночь.

- Во время рейдов мы оценим, насколько открыт доступ в этих домах, посмотрим, нет ли посторонних лиц, подростков и детей. В ближайшее время мы планируем посетить все расселенные дома, их порядка 85 штук. После подведения итогов осмотра в соответствующие органы будут направлены письма для принятия мер реагирования, - рассказал инспектор Никита Беляев.

Также он уточнил, что работа по бесхозным домам проводится на регулярной основе.

Отметим, что к патрулированию микрорайонов, в которых находятся расселенные и жилые «деревяшки», привлечены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей. Бойцы осуществляют патрулирование в ночное время.